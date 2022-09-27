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Menemen dışarıda sancılı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 2 yenilgisi olan Menemen FK, bu mağlubiyetlerin ikisini de deplasmanda alırken, 24Erzincanspor yenilgisiyle liderliği de kaybetti

27.9.2022

Menemen dışarıda sancılı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-1 yenilen Menemen FK, aldığı iki yenilgiyi de dış sahada aldı. Bu sezon konuk olduğu 3 karşılaşmanın ikisini kaybeden İzmir ekibi, sadece bir müsabakayı kazandı, 6 puanı bıraktı. Sarı-lacivertliler, ligin ikinci haftasında Ankaraspor'a deplasmanda 3-1 kaybederken, son olarak da Anagold 24Erzincanspor'a mağlup olmuştu. Menemen dışarıdaki tek galibiyetini 4. haftada Bayburt Öİ Spor'u 2-1 yenerek almıştı.

SERİSİ BOZULDU
Öte yandan 6. haftaya lider giren Menemen Futbol Kulübü, Anagold 24Erzincanspor'a yenilerek hem liderliği kaybetti hem de galibiyet serisini bitirdi
Ligdeki 2. yenilgisini alan sarı-lacivertliler 12 puanda kalarak 3. basamağa geriledi. Teknik direktör Özden Töraydın, alınan mağlubiyetin üzücü olduğunu ancak ilerleyen haftalarda yeniden zirveye yerleşeceklerini ifade etti. Menemen FK, bu hafta Bitexen Düzcespor'la evinde kozlarını paylaşacak.

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