Menemen’in rakibi Biga

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son maçında deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-1 yenilen Menemen Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında bugün Menemen İlçe Stadı'nda Bigaspor'la karşı karşıya gelecek. Hakem Gamze Durmuş Pakkan'ın yöneteceği karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi A Spor canlı olarak yayımlayacak. Karşılaşma tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Maçın 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık uzatma devreleri oynanacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadığı takdirde seri penaltı atışlarında turu geçen ekip belli olacak. Teknik direktör Özden Töraydın, Bigaspor karşılaşmasını kazanıp kupada da yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

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