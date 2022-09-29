  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Menemenspor Menemen’in rakibi Biga

Menemen’in rakibi Biga

İzmir ekibi, kupa randevusunda Menemen İlçe Stadı’nda Bigaspor’la saat 17.00’de kapışacak

29.9.2022

Menemen’in rakibi Biga
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son maçında deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-1 yenilen Menemen Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında bugün Menemen İlçe Stadı'nda Bigaspor'la karşı karşıya gelecek. Hakem Gamze Durmuş Pakkan'ın yöneteceği karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi A Spor canlı olarak yayımlayacak. Karşılaşma tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Maçın 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık uzatma devreleri oynanacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadığı takdirde seri penaltı atışlarında turu geçen ekip belli olacak. Teknik direktör Özden Töraydın, Bigaspor karşılaşmasını kazanıp kupada da yollarına devam etmek istediklerini söyledi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA