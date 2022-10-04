Menemen’in farklı yüzü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24 Erzincan yenilgisinin ardından deplasmanda Düzcespor ile berabere kalarak zirve yarışında yara alan Menemen FK, iki farklı istatistiği ile dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, ilk 7 haftada 4 galibiyet, 2 yenilgi ve bir beraberlikle 13 puan toplarken, attığı 11 golle de Çorum FK ile en golcüler listesinde zirvede yer aldı. Ancak kalesini savunamayan İzmir ekibinin fileleri bu süreçte 10 kez havalandı. Ağları 10 kez sarsılan Menemen, düşme potasındaki Sivas Bld (18), Nazilli Bld ve Bayburt'un (14) ardından en çok gol yiyen 4. ekip oldu. Yarın bay takım olacak Menemen'de teknik direktör Özden Töraydın, hafta sonuna kadar savunma zaafiyeti üzerine çalışmalar yapacak.

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