Menemen FK gurbette yok

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefindeki Menemen Futbol Kulübü'nün deplasman karnesi zayıf. Ligde geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de yenilgi alarak 13 puanı hanesine yazdırmayı başaran İzmir temsilcisi, bu puanların büyük çoğunluğunu Menemen İlçe Stadı'nda taraftarının önünde hanesine yazdırdı. İç sahada oynadığı 4 mücadelede mağlubiyet yüzü görmeyen sarılacivertli İzmir ekibi 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı.

ÜÇ PUAN ALDI

Menemen Teknik Direktörü Özden Töraydın yönetimindeki İzmir ekibi, dışarda 3 maçta 1 galibiyet aldı, sahadan 2 kez de puansız ayrıldı. Deplasmanda sadece 3 puan kazanan Menemen, pazar günü konuk olacağı Isparta 32 Spor karşısında şanssızlığını yenmek istiyor.

BERKE ÖZBAY