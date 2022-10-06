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Haberler Menemenspor Menemen FK gurbette yok

Menemen FK gurbette yok

6.10.2022

Menemen FK gurbette yok

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefindeki Menemen Futbol Kulübü'nün deplasman karnesi zayıf. Ligde geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de yenilgi alarak 13 puanı hanesine yazdırmayı başaran İzmir temsilcisi, bu puanların büyük çoğunluğunu Menemen İlçe Stadı'nda taraftarının önünde hanesine yazdırdı. İç sahada oynadığı 4 mücadelede mağlubiyet yüzü görmeyen sarılacivertli İzmir ekibi 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı.

ÜÇ PUAN ALDI
Menemen Teknik Direktörü Özden Töraydın yönetimindeki İzmir ekibi, dışarda 3 maçta 1 galibiyet aldı, sahadan 2 kez de puansız ayrıldı. Deplasmanda sadece 3 puan kazanan Menemen, pazar günü konuk olacağı Isparta 32 Spor karşısında şanssızlığını yenmek istiyor.

BERKE ÖZBAY

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