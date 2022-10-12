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Haberler Menemenspor Menemen’de herkes golcü

Menemen’de herkes golcü

12.10.2022

Menemen’de herkes golcü
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son üç maçta galibiyete hasret kalan ve Play-Off potasından çıkan Menemen FK'da herkes gol atıyor. Sarı-lacivertli ekip ligde 8 maçta filelere gönderdiği 11 golün altına 6 farklı futbolcu imza attı. Savunmada forma giyen Emre Keskin 2 gol atarken, orta alanda Mertcan 2, Ferhat ve Ziya da birer gol kaydetti. İzmir ekibinin hücum hattından da bu süreçte skora önemli bir katkı geldi. Golcüler Muhammet Enes ve Ali Özgün de 3'er gol atıp Menemen'in Play-Off yarışına tutunmasını sağladılar. Sarı-lacivertliler, buna karşılık kalesinde 10 gol gördü
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