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Menemen’e kupa şoku

Menemen FK, TFF 3. Lig temsilcisi Bulvarspor’a uzatma devresinde yenilerek Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi

21.10.2022

Menemen’e kupa şoku

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmesinde Menemen Futbol Kulübü, TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Bulvarspor'a evinde normal süresi 0-0 biten maçta uzatmalarda yediği golle elendi.

90+1'de Menemen savunmasında oluşan karambolde önce Halil vurdu kaleci Bora'dan dönen topa Ömer'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. Normal süre golsüz bitince maç uzatmaya gitti. 112'de Görkem ceza sahası içerisine girdi, içeriye ortaladı. Savunmada Kadir'in eline çarpan top sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Görkem'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. Maçta başka gol olmayınca konuk ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.

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