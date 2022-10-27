Menemen FK’nın iki farklı yüzü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona hızlı bir başlangıç yapan Menemen FK, golcü kimliği ile öne çıkarken, kalesini ise savunmayı başaramadı. İzmir temsilcisi, geride kalan 11 haftada oynadığı 10 karşılaşmada rakip ağları 15 kez sarsarken, kalesinde ise 14 gole engel olamadı. Attığı ve yediği gol sayısında neredeyse eşit bir istatistik sergileyen sarı-lacivertliler, bu duruma rağmen Play-Off hattının 1 puan gerisinde 7. sırada yer aldı. Menemen FK, Tarsus İdmanyurdu'ndan, Bayburt Özel İdare'den, İnegölspor'dan ve Arnavutköy Belediyespor'dan birer gol yerken; 24Erzincanspor ve Düzcespor maçlarında kalesinde iki gole engel olamadı. İzmir ekibi, Ankaraspor ve son oynanan Şanlıurfaspor karşısında ise 3 kez kalesini koruyamadı. Menemen FK, Erokspor, 24Erzincan ve Ankaraspor ağlarını birer kez; Tarsus, Bayburt, İnegöl ve Düzce ağlarını ikişer kez sarsarken, Şanlıurfa ağlarına ise 4 gol bıraktı.

BERKE ÖZBAY