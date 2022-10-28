Menemen’de derbi mesaisi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta lider Şanlıurfaspor'dan aldığı 3 puanla moral depolayan Menemen FK derbi mesaisi yapıyor. Geçen hafta lider Ş.Urfa'yı devirerek 4 maç süren galibiyet hasretine son veren İzmir ekibi, ligde iki haftalık süreçte art arda iki Ege derbisinde ter dökecek. Pazar günü taraftarı önünde 15 puanla 10. sırada yer alan Somaspor'u ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, sonraki hafta çıkışa geçen ve ateş hattından uzaklaşmaya çalışan Nazilli Bld ile kapışacak. Zirvede yer alan 20 puanlı Erokspor ile arasındaki puan farkını eritmeye çalışan 17 puanlı Menemen FK, iki kritik mücadeleden 6 puanla çıkarak rakiplerinin tökezlemesini bekleyecek.

BERKE ÖZBAY