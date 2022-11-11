Menemen’in Bursa uğuru

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hedefleyen Menemen FK'nın şansı Bursaspor'a tutuyor. Bu sene 2. Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi, 1. Lig'de olduğu dönemde Bursaspor'la 6 kez karşı karşıya geldi. Sarılacivertliler rakibine üstünlük kurmayı başarırken, sahadan 3 galibiyet ve iki beraberlik ve sadece tek yenilgiyle ayrıldı. İzmir ekibi pazar günü sahasında ağırlayacağı rakibi önünde bu uğurunu da sürdürmek istiyor.

GEÇEN SEZON MAĞLUP OLMUŞTU

İlk kez 2019-2020 sezonunda karşı karşıya gelen iki ekibin maçında İzmir'de oynanan maçı Menemen 2-1 kazanmayı bilirken, aynı sezonun ikinci devresinde Bursa'daki maç ise 2-2 eşitlikle tamamlanmıştı. 2020- 2021 sezonunda oynanan maçlarda Menemenspor Bursa ekibini evinde 2-1'lik skorla, deplasmanda ise 1-0'la kayıpsız geçerek 6 puanı cebine koymuştu. Geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlılara karşı galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde sahadan 0-0 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda ise Bursaspor'a karşı tarihindeki ilk yenilgisini 1-0'lık sonuçla almıştı.

BERKE ÖZBAY