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Haberler Menemenspor Menemen FK tepetaklak oldu

Menemen FK tepetaklak oldu

16.11.2022

Menemen FK tepetaklak oldu
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, son 8 haftada büyük irtifa kaybetti. Sezon başında transferde bir çok önemli ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, sezona fırtına gibi başlayarak ilk 5 maçı 12 puanla zirve tamamlamıştı. Ancak son 8 haftada düşüşe geçen Menemen ekibi, sadece iki galibiyet alabilirken, 4 yenilgi ve iki beraberlikle şampiyonluk hedefinden uzaklaştı. Bu süreçte sadece 8 puan toplayabilen İzmir temsilcisi, zirveden 10. sıraya kadar indi. Son Bursa yenilgisiyle 20 puanda kalan Menemen, 13 maç sonra 10. sırada kendine yer bulabildi.
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