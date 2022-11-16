Menemen FK tepetaklak oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, son 8 haftada büyük irtifa kaybetti. Sezon başında transferde bir çok önemli ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, sezona fırtına gibi başlayarak ilk 5 maçı 12 puanla zirve tamamlamıştı. Ancak son 8 haftada düşüşe geçen Menemen ekibi, sadece iki galibiyet alabilirken, 4 yenilgi ve iki beraberlikle şampiyonluk hedefinden uzaklaştı. Bu süreçte sadece 8 puan toplayabilen İzmir temsilcisi, zirveden 10. sıraya kadar indi. Son Bursa yenilgisiyle 20 puanda kalan Menemen, 13 maç sonra 10. sırada kendine yer bulabildi.

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