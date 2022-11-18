TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattından çıkarak hayal kırıklığı yaşayan Menemen FK'da golcüler sustu. Son iki karşılaşmadan yenilgi ile ayrılıp 20 puanla 10. sıraya gerileyen Menemen FK'nın golcüleri Ali Özgün ve Muhammet Enes'in suskunluğu takımı olumsuz etkiledi. Sarı-lacivertli ekibin hücum yollarındaki en etkili ismi olan iki yıldız da Nazilli Belediye ve Bursaspor maçlarında fileleri havalandıramadı. Sarı-lacivertli formayla 7 gol atan Ali ve rakip fileleri 4 kere havalandıran Muhammet Enes'in yeniden kendilerini bulması için teknik direktör Özden Töraydın büyük çaba harcıyor. Deneyimli teknik adam iki yıldız ile sürekli toplantılar yaparken, Ali ve Enes'in pazar günü Afyonspor ile deplasmanda oynanacak olan maçta patlama yapması bekleniyor. Afyonspor, 18 puanla 13. sırada yer alıyor.

DOĞANCAN BİNGÖL