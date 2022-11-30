Menemen FK paraşütsüz

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Menemen FK, son haftalarda gelen kötü sonuçlardan sonra hızlıca alt sıralara doğru ilerledi. İzmir temsilcisi, ligdeki son 10 haftada sadece 2 galibiyet alabildi. Menemen FK, sezona etkili bir giriş yapmıştı. İzmir temsilcisi, ligde çıktığı ilk 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyete imza atarak kendini zirveye atmıştı. Sonuçlar böyle olunca gözler liderlik yarışına çevrilmişti. Daha sonra gelen kötü sonuçlarla birlikte Menemen FK, kendini hızlıca 12. sırada buldu. Sarılacivertliler, ligde çıktığı son 10 müsabakada 2 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu maçlarda 11 gol kaydeden İzmir temsilcisi, kalesinde de 16 gol gördü. Menemen FK, ayrıca ligde çıktığı son 4 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi 4 Aralık Pazar günü Çorum maçıyla birlikte bu kötü gidişatı sonlandırmak olacak.

DİĞER