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Haberler Menemenspor Menemen’de aynı senaryo

Menemen’de aynı senaryo

28.12.2022

Menemen’de aynı senaryo

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son haftalarında istediği sonuçları alamayan ve 3 puan silme cezası almasının ardından ateş hattına iyice yaklaşan Menemen FK'da aynı senaryo yaşandı. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de tutunamayan İzmir temsilcisi, sergilediği performansla düşme hattından uzaklaşamamış ve ilk yarıyı topladığı 21 puanla 15. sırada tamamlamıştı. Sarı-lacivertliler bu sezon ise mücadele ettiği 2. Lig'de benzer bir görüntü çizdi. Menemen FK, ilk yarıda topladığı 19 puanla kendisine 15. sırada yer buldu ve devreye yine moralsiz girdi. Transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye de yapamayacak olan sarı-lacivertli İzmir ekibinde kadro dışı bırakılan tecrübeli forvet Ali Özgün'ün takımdan ayrılacağı ve Nazilli Belediye'ye imza atmasının an meselesi olduğu gelen haberler arasında.

BERKE ÖZBAY

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