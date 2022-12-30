Menemen’de Seçkin gitti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta aldığı puan silme cezasının ardından ilk yarıyı ateş hattının 1 puan üzerinde tamamlayan Menemen'de Seçkin Getbay'la yollar ayrıldı. Alacakları ödenmediği için federasyona başvuran Ali Özgün ve Mahmut Bilir ile kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere veda etti. Sezon başında Bodrumspor'dan kadroya katılan 33 yaşındaki tecrübeli orta saha, İzmir ekibinde ilk yarıda 14 karşılaşmada forma giymişti. Menemen ekibinde yaprak dökümünün sürmesi beklenirken, Ali Özgün ve Mahmut'un yanı sıra Ziya başta olmak üzere alacaklarını tahsil edemedikleri için birçok futbolcuyla da sorunların yaşandığı öğrenildi.

BERKE ÖZBAY