Menemen FK’da Töraydın umutlu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısında büyük hayal kırıklığı yaşatan Menemen FK'da ikinci yarı hazırlıkları sürerken, teknik direktör Özden Töraydın gelecekten umutlu. Sezona iyi başlayan ancak devamını getiremeyen, ardından 3 puan silme cezası da alarak ateş hattının sadece 1 puan gerisinde ilk yarıyı tamamlayan İzmir temsilcisinde tecrübeli teknik adam, çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederken, ikinci yarının daha zorlu geçeceğinin farkında olduklarını kaydetti. Töraydın, "İlk yarıyı istediğimiz noktadan uzak tamamladık. Ancak şu an moralimiz yerinde. Devre arasında eksikliklerimizi tamamlamak adına yapacağımız çalışmalarla ikinci yarıda daha az hata yapan bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

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