TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Menemen FK çok sıkıntılı. İyi başladığı sezonda, son haftalarda yaşadığı düşüşün üzerine federasyondan da 3 puan silme cezası alan İzmir ekibinde teknik direktör Özden Töraydın önemli açıklamalar yaptı. Töraydın, ilk devre Play-Off hedeflerken ikinci yarıda düşmemek için çabalayacaklarını söyledi. Zorlu maçlara çıkacaklarına işaret eden Töraydın, "Puan silme cezası nedeniyle düşme hattıyla aramızda 1 puan kaldı. Artık gerçekçi olmamız ve alt sıralardan kurtulmamız lazım" ifadelerini kullandı.

TÖRAYDIN: ALTERNATİFİM YOK

Altyapıdan A takıma katılan oyuncularla boşlukları doldurmaya çalıştıklarını belirten Töraydın, "Gençlere güvenmek zorundayım. Başka alternatifim yok. Eğer kendilerini gösterirlerse gelecek adına onlar için de fırsat, iyi değerlendirmeleri lazım" ifadelerini kullandı.

DOĞANCAN BİNGÖL