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Haberler Menemenspor Menemen FK çok sıkıntılı

Menemen FK çok sıkıntılı

İzmir ekibinde teknik patron Töraydın, transfer yasağı nedeniyle gençlere sarıldı

3.1.2023

Menemen FK çok sıkıntılı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Menemen FK çok sıkıntılı. İyi başladığı sezonda, son haftalarda yaşadığı düşüşün üzerine federasyondan da 3 puan silme cezası alan İzmir ekibinde teknik direktör Özden Töraydın önemli açıklamalar yaptı. Töraydın, ilk devre Play-Off hedeflerken ikinci yarıda düşmemek için çabalayacaklarını söyledi. Zorlu maçlara çıkacaklarına işaret eden Töraydın, "Puan silme cezası nedeniyle düşme hattıyla aramızda 1 puan kaldı. Artık gerçekçi olmamız ve alt sıralardan kurtulmamız lazım" ifadelerini kullandı.

TÖRAYDIN: ALTERNATİFİM YOK
Altyapıdan A takıma katılan oyuncularla boşlukları doldurmaya çalıştıklarını belirten Töraydın, "Gençlere güvenmek zorundayım. Başka alternatifim yok. Eğer kendilerini gösterirlerse gelecek adına onlar için de fırsat, iyi değerlendirmeleri lazım" ifadelerini kullandı.

DOĞANCAN BİNGÖL

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