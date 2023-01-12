Menemen FK çok umutlu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Erokspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Menemen FK'nın Teknik Direktörü Özden Töraydın, önemli açıklamalarda bulundu. Devre arasında ikinci yarıya çok iyi hazırlandıklarını ve bir B planı oluşturduklarını ifade eden Töraydın, "Özellikle ligin ilk yarısının son haftalarında oynatacak oyuncu bulmakta zorlanıyorduk ancak B planı oluşturduk. Devre arasında hazırlıklarımızı iyi yaptık. Her oyuncuya bir alternatif yarattım. İlk yarıda bu seçeneğim yoktu. Hamle sayımız azdı. İkinci yarıda sakatlık ya da cezalar nedeniyle alternatif sıkıntımız olmayacak. İlk yarıdaki kriz havasını dağıttık. Ben yine üst sıralara oynayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İlk yarıyı düşme potasına yakın bir konumda kapattıklarını hatırlatan Töraydın, "İlk yarıdaki hatalarımızı tekrarlamayacağız ve ikinci yarıya da 3 puanla başlayacağız" şeklinde konuştu.

DOĞANCAN BİNGÖL