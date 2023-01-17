Zirveden ateş hattına

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında Erokspor'a 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Menemen FK sıkıntılı bir sürece girdi. İyi başladığı ligde 5. hafta liderlik koltuğuna oturan ve zirvede 1 hafta kalabilen İzmir ekibi, son 8 maçta hanesine 2 puan kazandırdı. Liderlikten indikten sonra Play-Off potasından da çıkan sarı-lacivertliler paraşütsüz inişe geçerek alt sıralarda konumlandı. Son haftalarda yaşadığı düşüşün üzerine federasyondan da 3 puan silme cezası alan Menemen FK, düşme hattına yaklaştı.

'DAĞILDIK AMA TOPARLARIZ'

Erokspor karşısında ilk dakikalarda yedikleri golün ardından takımın motivasyonu kaybettiğini belirten Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, "Golün ardından oyundan düştük. Ligin en iddialı takımıyla oynarken maçtan koparsan fark maalesef açılır. Kabul ediyorum, takım dağıldı. Ancak toparlayacağız" dedi.