Menemen FK dışarıda da yok

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıda zirveye kadar yükselen ancak devamını getiremeyen ve alt sıralara gerileyen Menemen FK, deplasmanda yok. Ligin ikinci yarısının ilk maçında Esenler Erokspor'a dış sahada 4-0 yenilen İzmir temsilcisi, bu sezon dış sahada oynadığı 10 karşılaşmanın sadece 3'ünden puan çıkardı. Sarı-lacivertliler, 7 kez sahadan eli boş ayrılırken, bu süreçte puan aldığı karşılaşmalarda iki galibiyet, 1 beraberlikle sadece 7 puanı hanesine yazdırabildi. Öte yandan Menemen FK, deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmada da puan yüzü görmezken, ligde galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.

BÜYÜK MALİ SIKINTILAR VAR

Sezon başında idari ve sportif olarak yeni yapılanmaya giren ancak aldığı olumsuz sonuçlarla düşme hattına bir adım daha yaklaşan Menemen FK ateşle oynuyor. Mali anlamda da çok büyük sıkıntılar yaşamaya başlayan İzmir ekibinde bazı oyuncular alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle takımdan ayrılmak zorunda kaldı.

BERKE ÖZBAY