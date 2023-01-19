Menemen FK hesap yapıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında Erokspor'a 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Menemen FK üst sıralara tırmanma planları yapıyor. Sezonun ilk yarısında son 7 maçta 5 yenilgi ve 2 beraberlik elde edip üst sıralardan uzaklaşan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya da kötü başlayarak başarısızlığı sürdürdü. Kulübün ilk devre çok sıkıntılı günler geçirdiğini belirten Menemen FK teknik direktörü Özden Töraydın, devre arasında suların durulduğunu ifade etti. Töraydın, zorlu günleri arkada bıraktıklarını herkesin takım için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyleyerek "Kadromuzda bulunan oyuncuların yüzde 90'ı sezon başında boş sözleşmeye imza atarak Menemen için büyük fedakarlık yaptı" diye konuştu.

HERKES DIŞARIDAN BAKIYOR

Camianın ilk devrenin ortasın- da çok zorlu günler geçirdiğini belirten Töraydın, "Eleştirirken insanlar yaşadığımız sıkıntıları görmüyor. Dışarıdan bakıp yorumluyorlar. Çok sıkıntılı ve sancılı günler geçirdik. Zirveye oynarken düşmeme mücadelesi vermeye başladık. Oyuncularımız çabalıyor. Umarım hesaplarımız tutar" ifadelerini kullandı