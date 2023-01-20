Töraydın’dan liderlik yorumu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıda 5. hafta zirveye oturduktan sonra düşüşe geçen ve alt sıralara yaklaşan Menemen FK'da teknik direktör Özden ye Töraydın'dan samimi açıklama geldi. Töraydın, ligin başında kazanılan galibiyetlerle zirveye yükselmenin beklentiyi çok yükselttiğini söyleyerek, "Biz Play-Off hedefiyle lige başladık ancak üst üste alınan galibiyetler bizi zirveye taşıdı. Bu da haliyle çıtayı yükseltti ancak bizim liderlik iddiamız yoktu. O dönem zirvede bulunmamız dezavantajımız oldu" ifadelerini kullandı.

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