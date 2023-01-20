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Haberler Menemenspor Töraydın’dan liderlik yorumu

Töraydın’dan liderlik yorumu

20.1.2023

Töraydın’dan liderlik yorumu
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıda 5. hafta zirveye oturduktan sonra düşüşe geçen ve alt sıralara yaklaşan Menemen FK'da teknik direktör Özden ye Töraydın'dan samimi açıklama geldi. Töraydın, ligin başında kazanılan galibiyetlerle zirveye yükselmenin beklentiyi çok yükselttiğini söyleyerek, "Biz Play-Off hedefiyle lige başladık ancak üst üste alınan galibiyetler bizi zirveye taşıdı. Bu da haliyle çıtayı yükseltti ancak bizim liderlik iddiamız yoktu. O dönem zirvede bulunmamız dezavantajımız oldu" ifadelerini kullandı.
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