Menemen galibiyete hasret

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK 8 haftadır galip gelemiyor. Peş peşe puan kayıpları nedeniyle zor günler geçiren ve 22 puanla 13. sıraya gerileyen sarı-lacivertliler son 8 haftada sadece 2 puan toplayabildi. Bu zorlu süreçte 6 mağlubiyet 2 beraberlikle 22 puanı ellerinden kaçırarak büyük hayal kırıklığı yaşayan İzmir temsilcisi, ilk 6'yı hedeflerken düşme hattına yaklaştı, hayal kırıklığı yaşadı. Transfer yasağı nedeniyle kadrosuna dışarıdan takviye yapamayan İzmir temsilcisi, elindeki kilit oyuncularla da yolları ayırarak iddiasını yitirdi. İzmir ekibi yaklaşık 3 aydır hasret kaldığı galibiyete yarın evinde oynayacağı Ankaraspor karşısında kavuşmak istiyor.

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