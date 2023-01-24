Menemen hayata döndü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste yaşadığı puan kayıpları nedeniyle düşme potasına yaklaşan Menemen FK, hayata döndü. Son 8 haftada 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Ankaraspor'u İzmir'de 3-0 yenerek zinciri kırdı. Üst üste yaşadığı kayıplarla ateş hattına yaklaşan İzmir ekibi altın değerindeki bir üç puan kazanırken, rakiplerinin de puan kaybıyla çifte bayram yaptı. Menemen puanını 22'ye yükseltirken, hemen altında yer alan Bursaspor haftayı beraberlikle, Tarsus İY ise yenilgiyle kapattı. Federasyon tarafından üç puanı silinen sarı-lacivertliler ile düşme potasının üzerindeki Tarsus arasında 2 puan, 16. sıradaki Bursa ile de 3 puanlık bir fark oluştu. Transfer yasaklısı Menemen Futbol Kulübü ligde yeniden üst sıralara yükselmek için büyük bir avantaj yakaladı.



ÇIKIŞA GEÇMEK İÇİN KURBAN KESMİŞLER

ANKARASPOR galibiyeti ile kara bulutları dağıtan Menemen FK'nın ilginç bir uygulamaya imza attı. İlk yarıyı yaşadığı mali kriz ve peş peşe puan kayıpları nedeniyle tedirgin kapatan sarı-lacivertli ekipte yönetim, ikinci devrenin başlangıcında ligde başarı temennisiyle adak adadı. Menemen İlçe Stadı'nda teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla kesilen kurbanın ardından galibiyet dualarının da edildiği öğrenildi.



"TAKIMIMA GÜVENİYORUM"

MENEMEN FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, Ankaraspor galibiyeti sonrası, "Bu maç bizim için çıkış olacak. Takımımın morali ve güveni yerine geldi. Daha da iyi olacağımızdan şüphem yok. Artık seri yakalayıp bir an önce kendimizi üst sıralara taşımalıyız. Oyuncularıma inancım tam" dedi.

DOĞANCAN BİNGÖL