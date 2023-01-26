Menemen FK seri hedefliyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde sıkıntılı günler geçiren ve 8 hafta sonra yeniden 3 puanla tanışan sarı-lacivertliler ateş hattından kurtulmak ve seriye bağlamak istiyor. Ligin 5. haftasında zirveye kadar yükselen İzmir temsilcisi, peş peşe kaybettiği puanlar ve 3 puan silme cezası nedeniyle alt sıralara geriledi. 8 hafta sonra Ankaraspor karşısında aldığı galibiyetle kötü gidişi sonlandıran İzmir ekibi, bu hafta deplasmanda Tarsus İdman Yurdu'nu yenerek galibiyet serisi başlatmak istiyor. Kendisi gibi alt sıralarda bulunan rakibini kayıpsız geçmek ve üst sıralara tırmanıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Menemen FK, teknik direktör Töraydın yönetiminde bu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

■ DOĞANCAN BİNGÖL