Öncelikli hedef ligde kalmak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısında çalkantılı günler geçiren ve liderlikten, alt sıralara kadar gerileyen Menemen FK'da teknik direktör Özden Töraydın Yeni Asır Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Sezon başından bu yana süren transfer yasağının yanı sıra federasyondan da 3 puan silme cezası alan sarılacivertli ekibin dümenindeki isim olan Töraydın öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirtti. Yaşanan kriz nedeniyle hedeflerinin şaştığını belirten Töraydın, "Lige çok hızlı kurulmuş bir kadroyla başladık. Rakiplerimizin neredeyse kampını bitirdiği dönemde biz daha yeni kadro oluşturmak için uğraştık. Yine de ligin ilk haftalarında peş peşe aldığımız galibiyetler bizi zirveye taşıdı. Ancak ligin ortasında yaşadığımız sıkıntılı günler nedeniyle eksildik, aşağılara geriledik, performansımız düştü" diye konuştu.

FİKSTÜR AVANTAJI VAR

Töraydın, "Düşme hattındaki barajı belirleyen takım biz olabiliriz. Oynayacağımız üç maç ligdeki kaderimizi belirleyecek. 3 maçta 7 puanın altında kalırsak sıkıntı yaşarız. Fikstür avantajımız var. Önce bu ligde kalmalıyız, sonra Play-Off'u zorlamalıyız. Ancak Play-Off hedefimiz gerçekleşmezse mevcut kadroyu koruyup gelecek sezon için şampiyonluğa oynayan bir takımla iyi şeyler yapabiliriz. Oyuncularımızın hepsi çok genç ve istekli. Buna inanıyorum." Ligin başında liderlik yaşamaktan pişman olmadığını dile getiren teknik direktör Özden Töraydın, şöyle devam etti:



HAVAYI SÜRDÜREMEDİK

"İlk haftalarda yaşanan bahar havasını sürdüremedik. Liderliğin ardından beklenti yükseldi. Ancak bizim için Bursaspor karşılaşması dönüm noktasıydı. O dönem çok sıkıntılı ve sancılı günler yaşadık. Zaten o maçı baştan izlerseniz takımdaki ve taraftardaki telaşı görürsünüz. O günden sonra kolay toparlanamadık" ifadelerini kullandı. Yaşadıkları karmaşanın ardından suların durulduğunu belirten Töraydın, "İkinci devreye iyi hazırlandık. Ankaraspor galibiyeti bizim için çıkış olacak" dedi.



KEREM'LE YOLLAR AYRILDI

Menemen FK'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte forma giyen stoper Kerem Paykoç, 1. Lig temsilcisi Boluspor'a transfer oldu. 19 yaşındaki genç savunma oyuncusu Karadeniz ekibiyle önceki gün 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Futbolcunun İzmir ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Menemen'in transfer karşılığında ne kadar bonservis bedeli aldığı ise belirsiz. Menemen altyapısında yetişip profesyonel olan oyuncu 2 senelik kariyerinde sarı-lacivertli forma ile 21 maça çıkarken 18 kere ilk 11'de forma giydi. Genç savunma oyuncusu takımına bu sürede skor katkısı sunamadı.

DOĞANCAN BİNGÖL