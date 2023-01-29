Menemen seri peşinde

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Ankaraspor galibiyetiyle 8 haftalık kötü gidişini noktalayan Menemen FK, deplasmanda Tarsus İdmanyurdu'na konuk olacak. Tarsus Şehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Erhan Kutlu düdük çalacak. İzmir temsilcisinde kart cezalarını tamamlayan Bedirhan ve Abdulkadir görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Topladığı 22 puanla ateş hattının iki basamak üzerinde yer alan Menemen, en yakın rakibi 20 puanlı Mersin temsilcisini de yenmenin hesaplarını yapıyor. Geride kalan haftayı 3 puanla kapatan sarı-lacivertliler, üst sıralara tırmanmak için zor günler geçiren ve kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Tarsus İY'yi yenmek zorunda.