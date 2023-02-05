Menemen FK doludizgin

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını kazanan Menemen FK, sahasında Bayburt'u da dize getirdi: 3-0. 16. dakikada Ferhat'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Atalay kafa vuruşunu yaptı, kaleciden seken topu Mertcan tamamlayarak fileleri havalandırdı: 1-0. 17'de santra vuruşunun hemen ardından baskısını kesmeyen Muhammet Enes, orta sahada topu kaparak Bedirhan ile buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu şutunu kullandı ve meşin yuvarlak gol oldu: 2-0. 28'de Menemen FK savunmasının anlaşmazlığı sonucu ceza yayının üzerinde topla buluşan Tuncay, sert ve isabetli bir şut çekti ancak kaleci son anda topu kornere çelerek gole izin vermedi.

MENEMEN HIZ KESMEDİ

52'de Emre, orta sahadan topu sürükleyerek ceza sahasına kadar girdi ve topu Oğuzhan'la buluşturdu. Beklemeden şutunu çeken oyuncu fileleri havalandırdı: 3-0. 82'de Bayburt savunması oyunu kurmaya çalışırken Ferhat araya girdi ve topu kaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu şutunu kullandı ama top az farkla auta çıktı. Maç sarı-lacivertli ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

MENEMEN FK taraftarı, Bayburt ÖİS ile oynanan müsabakaya ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, tribünlerdeki yerlerini aldı. Coşkunun yüksek olduğu maçta, İzmir temsilcisinin destekçileri hafif yağan yağmura rağmen ilk düdükten son düdüğe kadar takımlarını yalnız bırakmadı. Tezahüratlar yaparak oyuncuları destekleyen taraftarlar maç bitimine kadar susmadı.

MİNİ YORUM/ Doğancan BINGÖL

TABLO İYİ AMA REHAVETE DİKKAT

SON 2 hafta aldığı galibiyetlerle nefeslenen Menemen FK, bu hafta da alt sıralardaki rakibi Bayburt Özel İl İdare karşısında kolay bir galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçı baştan sona yöneten sarı-lacivertliler baskıyı bir saniye olsun kesmedi. Oyuncuların sezonun ilk yarısında yaşadıkları zorlukları unutmak istercesine kenetlenmiş bir görüntüsü vardı. Rakip ağlara attıkları her golün ardından bir bütün halinde sevinç yaşayıp 'Mücadelede biz de varız' mesajı verdiler. Ancak bu güllük gülistanlık son 3 maçlık tabloya rağmen hala ligde zorlu takımlarla mücadele ettiklerini unutmamalılar.

Teknik Direktör Özden Töraydın devre arasında hedeflediği puana ulaştı. Ancak lig uzun bir maraton ve her takım için savaş devam ediyor. Bu galibiyetlerin yaratacağı rehavet takımı yeniden zorlu bir tablonun içine sürükleyebilir. İzmir temsilcisini 3 maçlık galibiyet serisinin tadını çıkartmasını öneriyorum. Fakat Menemen için kış hala geçmedi, ayaz devam ediyor. Bu tempoyu sürdürür ve rakiplerinden istediği puanları toplarsa üst sıralar yeniden niye olmasın?