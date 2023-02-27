Menemen FK çıtayı yükseltti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, gözünü yeniden Play- Off'a çevirdi. Sarı-lacivertliler peş peşe aldığı galibiyetlerle gözünü yeniden üst sıralara dikti. Sezon başından bu yana süren transfer yasağının yanı sıra federasyondan da 3 puan silme cezası alan İzmir ekibi ikinci devre topladığı puanlarla kendine geldi. 2. devreye fırtına gibi başlayan Menemen, hücum ve savunmasıyla da tam not aldı. Menemen, yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisinde kalesini gole kapatırken bu maçlarda 8 kez fileleri havalandırarak camiaya umut aşıladı. İzmir ekibi sadece iki puan aldığı 8 maçlık kayıp dönemde ise kalesinde 14 gol görüp, sadece 3 gol atabilmişti.



DOĞANCAN BİNGÖL

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