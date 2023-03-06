Menemen dört köşe

FF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, evinde Anagold 24 Erzincanspor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini dört maça çıkardı. Menemen FK zorlu maça baskılı başladı. 5'te Ferhat'ın uzun pasında Mertcan kaleci Mert'i geçip meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Ancak Canberk topu çizgiden çıkardı. 21'de Ferhat sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 32'de Ziya Akurt'un, 41'de de Mertcan'ın sert şutlarında meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 45'te Yasin ceza sahası sağ çaprazından plaseledi, top kaleci Bora'da kaldı.55'te Oğuzhan Aydoğan'ın sağ kanattan ortasında Atalay altı pas üserinden vurdu. Ancak kaleci Mert topu kornere çeldi. 56'da Bedirhan'ın şutunda direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı. 58'de Mertcan ile paslaşan Emre Keskin'in penaltı noktası üzerinde plasesinde top ağlarla buluştu: 2-0. 59'da Batuhan'ın indirdiği topa gelişine Şahin sert vurdu. Top çerçeveyi bulmadı. 63'te Mertcan'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Oğuzhan Aydoğan müsait pozisyondan yararlanamadı. Maç 2-0 Menemen FK üstünlüğü ile sona erdi.Menemen FK Teknik Direktör Özden Töraydın, 24Erzincanspor'u konuk ettikleri karşılaşmada kadroda tek değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, son oynanan Bayburt Özel İdare karşısında kart cezalısı konumuna düşen Ziya'nın yerine Atalay'ı ilk 11'e monte etti. İzmir temsilcisi, Erzincan ekibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılırken, bu sezon ilk kez art arda 4 maçını da kazandı. Menemen FK daha önce Ankaraspor ve Bayburt'u 3-0, Tarsus İY'yi (D) ise 2-0'la geçmişti.Menemen FK'nın 24 Erzincan'ı konuk ettiği zorlu mücadelede, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız unutulmadı. Maç öncesinde her iki ekibin futbolcuları "Yaralarımızı Birlikte Saracağız" pankartıyla sahaya çıkarken Menemen FK'lı futbolcular da atılan iki gol sonrası depremzedeleri andı. Sarı-lacivertli futbolcular, Ferhat ve Emre'nin attığı goller sonrası, "Birlikte İyileşeceğiz" pankartını açarak sevinçlerini paylaştılar.Menemen FK üst üste aldığı dört galibiyetle puanını 31'e yükseltirken 6. sıradaki rakibi 24Erzincanspor ile aradaki puan farkını da 6'ya indirmeyi başardı.