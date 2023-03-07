Menemen FK son 4 maçta kalesinde gol görmedi!

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan son 4 maçta kalesini gole kapatarak bu alanda bir başarıya imza attı.TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, sezona etkili bir giriş yapıp kısa bir süre zirve yarışı verse de daha sonra işler istedikleri gitmedi ve puan tablosunda alt sıralara kadar geriledi. İkinci devrenin başlamasıyla sporseverler farklı bir Menemen FK izlemeye başladı. Sarı-lacivertliler ligin son 4 haftasında karşılaştığı Ankaraspor'u 3-0, Tarsus İdman Yurdu'nu 2-0, Bayburt Özel İdare'yi 3-0 ve 24 Erzincanspor'u da 2-0 yenme başarısı gösterirken bu süreçte kalesini gole kapatmayı da başardı. Gelecek hafta Düzcespor'a konuk olacak İzmir temsilcisindeki hedef galibiyet serisini devam ettirmenin yanı sıra kalesini yine gole kapatmak olacak. Öte yandan Menemen FK, topladığı 31 puanla ligde 10. sırada yer alıyor.