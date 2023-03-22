Töraydın takımda kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK'da teknik direktör sorunu çözüme kavuştu. Sarılacivertli yönetimin, istifasını sunan ancak kabul edilmeyen teknik direktör Özden Töraydın'ı ikna ederek takımda kalmaya ikna ettiği öğrenildi. Son haftalarda yakaladığı büyük çıkışın ardından deneyimli çalıştırıcının ayrılmak istemesi üzerine büyük bir şok yaşayan İzmir ekibinde yola deneyimli isim ile devam edileceği kaydedildi. İzmir temsilcisinde kurmaylar ve deneyimli çalıştırıcı arasındaki ikna turlarının ardından tekrar ortak bir noktada buluşulduğu ifade edilirken, Özden Töraydın'ın takımın başında antrenmanlara tekrar çıkmaya başladığı öğrenildi. Menemen FK, sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde geride kalan süreçte 25 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi ile 32 puan toplarken, 13. basamakta konumlandı.



BERKE ÖZBAY

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