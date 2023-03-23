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Menemen’in kader sınavı

23.3.2023

Menemen’in kader sınavı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta çalkantılı günler geçiren Menemen FK bu hafta oynayacağı Isparta 32 Spor maçından alacağı sonuçla Play-Off yolunda 'ya tamam ya devam' diyecek. Sezona Play- Off iddiasıyla başlayan ancak ilk devre yaşadığı mali krizin üstüne TFF'den 3 puan silme cezası alan ve elindeki kilit oyuncuları kaybeden İzmir ekibi, cumartesi günü taraftarı önünde kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda İnegölspor'a mağlup olarak 5 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran sarı-lacivertliler Isparta temsimcisi karşısında büyük oranda kaderini belirleyecek.

SANCILI GÜNLER GEÇİRDİ
Menemen'in alacağı olası bir yenilgiyle ilk 6 hayalleri suya düşebilir. Bir türlü dikiş tutturamayan İzmir temsilcisi Play- Off iddiasını sürdürmek için mutlak 3 puan almak zorunda. İzmir ekibi teknik direktör Özden Töraydın'ın istifa kararı alarak görevi bıraktığını açıklamış ve sancılı bir hafta geçirmişti. Töraydın'ın yönetimle görüşerek istifa kararından vazgeçmesiyle sarı-lacivertli camia rahat bir nefes almıştı.

DOĞANCAN BİNGÖL

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