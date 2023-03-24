Menemen evinde güçlü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off iddiasını sürdüren Menemen FK'nın ligde inişli çıkışlı bir grafik sergilemesine rağmen taraftarı önünde kolay kolay bileği bükülmedi. 32 puanla 13. sırada konumlanan İzmir ekibi, sezon başından bu yana evinde oynadığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak hanesine 24 puan yazdırdı. İzmir temsilcisi taraftarı karşısında oynadığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak evinde çok önemli bir seri yakalayarak çıkışa geçti. BU son 5 maçlık süreçte kalesinde sadece 1 gol görerek Play-Off için yeniden ümitlenen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynayacağı Isparta 32 Spor karşısında kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek, hem de ilk 6 iddiasını devam ettirmek istiyor. Menemen FK, sahasında sadece Arnavutköy Belediye ve Bursaspor'a boyun eğerken, Düzce, Batman Petrol ve Sivas Belediyespor'a yenildi.



DOĞANCAN BİNGÖL

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