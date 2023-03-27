Menemen FK hayata döndü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Menemen FK, evinde Isparta 32'yi 4-0 yenerek Play-Off'a göz kırptı. Son iki maçından sadece 1 puan çıkaran ve geçen haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, rakibi karşısında etkili bir futbol ortaya koyup üst sıralar için kritik bir galibiyet aldı. Nefes alan İzmir ekibi, puanını 35'e yükselterek 13. sıraya konumlandı.



'LİGDE SERİ HEDEFLİYORUZ'

İstifadan dönen teknik direktör Özden Töraydın, bu galibiyetle yeniden kendilerine geldiklerini belirterek, "İyi futbol ve farklı skorla kazanmak hepimizi çok mutlu etti. Kayıplarımızı telafi edeceğiz. Bu maçla birlikte seri yakalamak istiyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertliler hafta içi deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la oynayacak

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