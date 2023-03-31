Menemen’in zirve yürüyüşü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off iddiasını sürdüren Menemen FK, geçtiğimiz gün iddialı rakibi Arnavutköy Bld'yi mağlup ederek galibiyet serisini 2 maça çıkardı. İlk 6 ile puan farkını 4'e indirerek sevinen İzmir temsilcisi, gözünü yeniden üst sıralara dikti. Sarı-lacivertliler ligin ikinci devresine 4-0'lık Erokspor yenilgisiyle kötü bir giriş yapsa da daha sonrasında Ankaraspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini başlatmıştı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Tarsus İdman Yurdu, Bayburt Özel İdarespor ve 24 Erzincanspor'u mağlup etti. Daha sonra inişli çıkışlı performans gösteren İzmir temsilcisi, Düzcespor'la berabere kalırken, ateş hattındaki İnegölspor'a da kaybetti. Geçtiğimiz hafta ise Isparta 32 Spor'u yenmeyi başaran İzmir ekibi Arnavutköy karşısında aldığı 3 puan ile alt sıralardan uzaklaştı.



TÖRAYDIN: MÜCADELEYE DEVAM

Menemen FK'da teknik direktör Özden Töraydın, üst sıralar için yarışın süreceğini ifade ederek, "Üst üste gelen galibiyetler bizi kendimize getirdi. Devamını getireceğiz. Takımın morali ve özgüveni iyi seviyede. Galibiyetlerin devamı gelecek" yorumunu yaptı. Menemen FK, hafta sonunda sahasında Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.

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