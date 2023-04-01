Menemen FK duvar örüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta gözünü Play-Off'a diken ve son 8 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi alan Menemen FK kalesinde duvar ördü. Bu süreçte sadece 2 maçta kalesini kapatamayan İzmir temsilcisi, 3 gol yiyerek harika bir savunma performansı sergiledi. İnegölspor'dan iki gol yiyen İzmir temsilcisi, son oynadığı Arnavutköy Belediyespor'dan ise 1 gol yedi. Sarı-lacivertliler, Ankaraspor, Tarsus İdman Yurdu, Bayburt ÖİS, 24Erzincan, Düzcespor ve Isparta 32 Spor müsabakalarında rakip forvetlere nefes aldırmadı.



KİLİT NOKTA SAVUNMA

Altı mücadelede rakiplerine geçit vermeyen sarı-lacivertlilerin son haftalarda yakaladığı büyük çıkışta takım savunmasındaki başarılı grafiği kilit noktalardan biri oldu. Bu süreçten önceki 8 müsabakada ise kalesinde 14 gol gören Menemen FK, defanstaki eksiklerini gidererek büyük fark yarattı.



BERKE ÖZBAY

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