Menemen FK kaderini çizecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta iki maçlık galibiyet serisini evinde Şanlıurfaspor yenilgisiyle sonlandıran Menemen FK'da gözler art arda oynanacak Ege derbilerine çevrildi. Son 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi alarak topladığı 19 puanla gözünü Play-Off'a diken İzmir temsilcisi önce Somaspor, ardından da Nazilli Belediyespor virajlarını kayıpsız geçmek istiyor. Puan cetvelinde 38 puanla 12. basamakta konumlanan sarı-lacivertliler, 41 puanla 10. sırada bulunan Soma'yı kayıpsız geçerek, sonraki süreçte de 38 puanlı Nazilli'den 3 puan alarak iki haftayı 6 puanla tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Sezonun ilk yarısında Menemen'de oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler Somaspor'u 3-2 yenerek hanesine 3 puanı yazdırmıştı.



BERKE ÖZBAY

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