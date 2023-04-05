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Haberler Menemenspor Menemen FK kaderini çizecek

Menemen FK kaderini çizecek

5.4.2023

Gazete

Menemen FK kaderini çizecek
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta iki maçlık galibiyet serisini evinde Şanlıurfaspor yenilgisiyle sonlandıran Menemen FK'da gözler art arda oynanacak Ege derbilerine çevrildi. Son 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi alarak topladığı 19 puanla gözünü Play-Off'a diken İzmir temsilcisi önce Somaspor, ardından da Nazilli Belediyespor virajlarını kayıpsız geçmek istiyor. Puan cetvelinde 38 puanla 12. basamakta konumlanan sarı-lacivertliler, 41 puanla 10. sırada bulunan Soma'yı kayıpsız geçerek, sonraki süreçte de 38 puanlı Nazilli'den 3 puan alarak iki haftayı 6 puanla tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Sezonun ilk yarısında Menemen'de oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler Somaspor'u 3-2 yenerek hanesine 3 puanı yazdırmıştı.

BERKE ÖZBAY
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