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Haberler Menemenspor Menemen FK temkinli olacak

Menemen FK temkinli olacak

6.4.2023

Gazete

Menemen FK temkinli olacak
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, alt sıralarla bağını koparmak istiyor. Sezona Play- Off iddiasıyla başlayan ancak ilk devre yaşadığı mali krizin üstüne TFF'den 3 puan silme cezası alan ve elindeki kilit oyuncuları kaybeden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Özden Töraydın, 2. devre yakaladıkları çıkışın ligde kalmak için yeterli olmadığını söyledi. Topladıkları puanların takıma özgüven kattığını ancak ligdeki her takımın iddialı olduğuna işaret eden Töraydın, "Puanlar bizi kendimize getirdi. 8 hafta kazanamamış ve sıkıntılı bir sürecin içine girmiştik ancak bu süreci geride bıraktık. Ancak rehavete gerek yok her şeye rağmen ateş hattındaki İnegölspor ile aramızda 9 puan fark var. Eğer işler yolunda gitmezse kendimizi bir anda alt sıralarda bulabiliriz" dedi.
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