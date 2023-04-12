Menemen FK 2’de 2 peşinde

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son iki karşılaşmadan puan çıkaramayan Menemen FK'yı gelecek iki haftada zorlu maçlar bekliyor. Puan cetvelinde topladığı 38 puanla 12. basamakta konumlanan İzmir temsilcisi bu süreçte ilk olarak aynı puanla bir alt basamakta yer alan takipçisi Nazilli Belediyespor'la, ardından da 39 puanla bir üst basamağında 11. sırada yer alan Bursaspor'la kozlarını paylaşacak. Ligde bitime az bir süre kala ateş hattıyla arasındaki bağı tam olarak koparamayan sarı-lacivertliler, bu süreçte direkt rakiplerine karşı oynayacağı maçları kazanarak nefes almak istiyor. Menemen FK, ilk yarıda oynanan maçlarda kaybettiği iki ekibe karşı rövanşları alarak hem kötü gidişe son vermek hem de alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.



BERKE ÖZBAY

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