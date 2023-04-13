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Haberler Menemenspor Menemen FK istikrarsız

Menemen FK istikrarsız

Play-Off hesabı yapan Menemen, üst üste puan kayıplarıyla düşme hattına yaklaştı

13.4.2023

Gazete

Menemen FK istikrarsız

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, bir türlü istikrarlı bir grafik sergileyemiyor. Sezon başında liderliğe kadar yükselen ancak ligin ortalarına doğru TFF'den 3 puan silme cezası alan, elindeki kilit oyuncuları kaybeden ve ateş hattına kadar gerileyen sarı-lacivertliler, 2. yarı yakaladığı çıkışla bu kötü günleri ardında bırakmıştı. İkinci devre başlangıcının ardından yakaladığı havayla tekrar Play-Off hedeflemeye başlayan İzmir temsilcisi, son 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle ateş hattıyla arasında 6 puan kalınca yine telaşlandı. Korkulu rüya görmekten kurtulamayan İzmir ekibi, 38 puanla 12. sıraya yerleşerek yine hedef şaşırdı. Cumartesi günü Nazilli Bld ile Ege derbisinde karşılaşacak olan İzmir temsilcisi, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor.

DOĞANCAN BİNGÖL

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