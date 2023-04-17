Menemen kan kaybında

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulmak isteyen Menemen FK üst üste 3. kez kan kaybetmeye devam etti. Taraftarı önünde oynadığı Ege derbisinde Nazilli Belediyespor'la puanları paylaşan sarı-lacivertliler, galibiyeti unuttu. Son üç haftada hanesine sadece 1 puan yazdıran sarı-lacivertliler, bu süreçte Şanlıurfaspor'a 2-1, Somaspor'a da 1-0 boyun eğdi. Puan cetvelinde 39 puanla 12. basamakta kalarak ateş hattının zirvesindeki İnegöl ile arasındaki 5 puanlık farkı açamayan Menemen FK, üzüntü yaşadı. Üst üste yaşadığı kayıpların ardından Play- Off hayalleri suya düşen İzmir ekibinde teknik direktör Özden Töraydın, "İstemediğimiz bir seri yakaladık" dedi.



BERKE ÖZBAY

DİĞER