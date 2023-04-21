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Haberler Menemenspor Menemen FK fırsat tepti

Menemen FK fırsat tepti

İzmir temsilcisi alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada farkı açma şansını kullanamadı.

21.4.2023

Gazete

Menemen FK fırsat tepti
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmanın mücadelesini veren Menemen FK, Bursaspor ile yenişemedi, hanesine 1 puanı yazdırarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Mücadele öncesinde oldukça hareketli saatler geçiren ve teknik direktör Özden Töraydın ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Serkan Afacan'ı geçiren sarı-lacivertliler, yeni çalıştırıcısı ile çıktığı ilk maçta 1 puanla yetindi. Ateş hattıyla arasında 5 puanlık fark bulunan İzmir ekibi alt sıralardaki rakiplerinden Nazilli Bld., Batman Petrol ve İnegöl'ün puan kaybettiği haftada farkı açma fırsatını tepti. Bitime 5 hafta kala rahat nefes alamayan ve tehlikeyi yakından hissetmeye devam eden Menemen'de Serkan Afacan, "Maçı kazanabilirdik. Son dakikalarda kalemizde golü gördük. Önümüze umutla bakıyoruz" şeklinde konuştu.

BERKE ÖZBAY
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