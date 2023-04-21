Menemen FK fırsat tepti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmanın mücadelesini veren Menemen FK, Bursaspor ile yenişemedi, hanesine 1 puanı yazdırarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Mücadele öncesinde oldukça hareketli saatler geçiren ve teknik direktör Özden Töraydın ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Serkan Afacan'ı geçiren sarı-lacivertliler, yeni çalıştırıcısı ile çıktığı ilk maçta 1 puanla yetindi. Ateş hattıyla arasında 5 puanlık fark bulunan İzmir ekibi alt sıralardaki rakiplerinden Nazilli Bld., Batman Petrol ve İnegöl'ün puan kaybettiği haftada farkı açma fırsatını tepti. Bitime 5 hafta kala rahat nefes alamayan ve tehlikeyi yakından hissetmeye devam eden Menemen'de Serkan Afacan, "Maçı kazanabilirdik. Son dakikalarda kalemizde golü gördük. Önümüze umutla bakıyoruz" şeklinde konuştu.



BERKE ÖZBAY

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