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Haberler Menemenspor Menemen FK “Dur” diyecek

Menemen FK “Dur” diyecek

22.4.2023

Gazete

Menemen FK “Dur” diyecek
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni çalıştırıcısı Serkan Afacan yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Bursaspor karşısında sahadan 1 puanla ayrılan Menemen FK, kötü gidişe "Dur" demek istiyor. Oynadığı son 4 karşılaşmada 3 puanı bir arada göremeyen ve 2 yenilgi, 2 de beraberlikle hanesine sadece 2 puan yazdırarak alt basamaklara gerileyen İzmir temsilcisi, yarın sahasında konuk edeceği Afyonspor'u yenerek yeni bir sayfa açmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda deplasmanda karşılaştığı rakibinden rövanşı almak ve ligde sona yaklaşılırken üst basamaklara tırmanmak istiyor.
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