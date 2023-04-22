Menemen FK “Dur” diyecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni çalıştırıcısı Serkan Afacan yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Bursaspor karşısında sahadan 1 puanla ayrılan Menemen FK, kötü gidişe "Dur" demek istiyor. Oynadığı son 4 karşılaşmada 3 puanı bir arada göremeyen ve 2 yenilgi, 2 de beraberlikle hanesine sadece 2 puan yazdırarak alt basamaklara gerileyen İzmir temsilcisi, yarın sahasında konuk edeceği Afyonspor'u yenerek yeni bir sayfa açmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda deplasmanda karşılaştığı rakibinden rövanşı almak ve ligde sona yaklaşılırken üst basamaklara tırmanmak istiyor.

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