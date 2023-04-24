Menemen nefes aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Menemen FK, evinde Hes İlaç Afyonspor'u 2-1'lik skorla yendi. Menemen ekibi, henüz maçın başında 1-0 yenik duruma düştü. 3. dakikada Olcay'ın pasında Kaan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 9'da Oktay, soldan ortaladı ve Gençer Cansev kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 22'de Mertcan'ın pasında ön direğine koşu yapan Atalay topa dokundu ve Menemen FK öne geçti: 2-1.



DİREKLERİ GEÇEMEDİLER

51'de Kaan'ın yerden pasında Olcay'dan önce Gençer topa dokunarak topu kornere gönderdi. 55'de Ferhat'ın kornerinde Gençer'in kafasında top üst direkten döndü, dönen topa Atalay Gürel'in vuruşunda top tekrardan direğe çarptı ve rakip defans pozisyonu uzaklaştırdı. 85'te Olcay Şahan sol çaprazdan aşırttı, kaleci Bora son anda topu kornere çeldi. Menemen zorlu maçı kazanarak Play-Off için iddiasını kanıtladı.



HASRET SONA ERDİ

Menemen FK, dün Afyonspor'u 2-1'lik sonuçla geçerek bayram yaparken, sarı-lacivertliler galibiyet hasretini de sona erdirdi. Son galibiyetini Arnavutköy deplasmanında alan İzmir ekibi, son 4 maçında ise 3 puanı bir arada görememişti. Menemen FK, bu süreçte iki yenilgi ve iki de beraberlik alarak 10 puanlık bir kayıp yaşamıştı. Dünkü galibiyetle 43 puana ulaşan Menemen ekibi, 6. sıradaki Düzce ile puan farkını 6'ya düşürürken, düşme hattıyla olan farkı ise 5'e çıkardı.



AFACAN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Menemen FK Teknik Direktörü Serkan Afacan, dün Afyonspor karşısında on birde değişime gitti. Afacan, hafta içinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldıkları kadrodan iki değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde, Bursa maçından farklı olarak Bedirhan'ın yerine Oktay, Kadir'in yerine de dün Atalay sahaya çıktı. Teknik direktör Özden Töraydın'ın yerine takımın başına geçen Serkan Afacan, ikinci maçında galibiyetle tanıştı. Afacan ilk maçında Bursaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.





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