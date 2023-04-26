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Haberler Menemenspor Menemen FK’da golcüler suskun

Menemen FK’da golcüler suskun

Takımın skorerleri Mertcan, Muhammed ve Ferhat son haftalarda gol orucuna girdi.

26.4.2023

Gazete

Menemen FK’da golcüler suskun
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta orta sıralarda yer alan Menemen FK'da takımın golcüleri suskun kaldı. Teknik direktör Özden Töraydın'la yolları ayıran ve dümene Serkan Afacan'ı geçirerek son iki maçta 4 puan toplayan İzmir temsilcisinde rakip ağları 7 kez sarsan Mertcan Açıkgöz son 4 karşılaşmada, 6'şar gol atan Muhammed Enes oynadığı son 5 maçta, Ferhat ise son 8 mücadelede rakip fileleri havalandıramadı. Sarı-lacivertlilerde takımın en skorer ismi konumunda olan 3 futbolcu son haftalarda gol katkısı vermekte güçlük çekerken, Menemen ekibinin hücumda eli zayıfladı. İzmir temsilcisinin son iki maçta kaydettiği 3 golü stoper Gençer ve Abdulkadir ile orta saha Atalay kaydetti.

BERKE ÖZBAY
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