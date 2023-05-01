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Haberler Menemenspor Menemen FK puana şükretti

Menemen FK puana şükretti

İzmir ekibi, Batman Petrolspor karşısında gurbette beraberliği 90. dakikada kurtardı.

1.5.2023

Gazete

Menemen FK puana şükretti
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, düşme hattında yer alan Batman Petrolspor karşısında beraberliği son dakikada kurtardı: 2-2. Mücadele pozisyon açısından kısır başlarken, ev sahibi Batman Petrol, 45'inci dakikada Ozan Karabacak ile öne geçti.

İkinci yarıda baskısını artıran İzmir temsilcisi 64. dakikada Bedirhan Altunbaş ile eşitliği yakaladı: 1-1. Konuk takımın sevinmesi uzun sürmedi. 76. dakikada tekrar sahneye çıkan Ozan takımına tekrar üstünlüğü getirdi. Geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Menemen FK, 90. dakikada Muhammed Enes Yılmaz'ın golüyle bir puanı hanesine yazdırdı: 2-2.
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