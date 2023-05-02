Menemen fırsat tepti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, son haftalarda aldığı sonuçlarla tehlikeyi yakından hissetmeye başladı. Oynadığı son 4 maçta 6 puan toplayarak alt sıralarla puan farkının azalmasına engel olamayan İzmir ekibi, son üç haftada 5 puanlık farkı korumaya çalışacak. Sarı-lacivertliler düşme hattındaki Batman Petrolspor'la deplasmanda berabere kalarak puanı kapsa da en yakın takipçisi Isparta 32'nin puansız kapattığı haftada farkı açma ve üst sıralara tırmanma fırsatını tepti.



"KAZA İSTEMİYORUZ"

Teknik direktör Serkan Afacan, son dakika golüyle yenilgiden kurtulduklarını belirterek, "Zorlu deplasmanda puan almak önemliydi. Son 3 maçımızı kazasız atlatıp sezonu bitirmek istiyoruz" dedi. Menemen FK sırasıyla lider Çorum FK, Sivas ve Amed ile oynayacak.



BERKE ÖZBAY

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