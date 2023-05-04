Menemen’in dinamoları

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Menemen FK'da iki isim adeta takımın dinamosu oldu. İzmir temsilcisinde Emre Keskin ve kaptan Ferhat Çulcuoğlu geride kalan süreçte sergiledikleri istikrarlı performansla büyük alkış topladı. Sarı-lacivertli ekipte orta saha Emre 32 karşılaşmanın tümüne ilk 11'de başlarken, ön libero Ferhat ise 31 mücadelenin tümünde teknik direktörünün ilk tercihi oldu.



SKORA DA KATKI YAPTILAR

Menemen FK'nın 22 yaşındaki genç ve 35 yaşındaki tecrübeli orta saha ikilisi, istikrarlı performanslarının yanında skora da büyük katkı verdiler. Emre geride kalan süreçte 3 gol kaydederken, Ferhat ise rakip ağları 6 kez sarsma başarısı gösterdi.



BERKE ÖZBAY

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