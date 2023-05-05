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Haberler Menemenspor Menemen FK’nın düşme korkusu

Menemen FK’nın düşme korkusu

5.5.2023

Gazete

Menemen FK’nın düşme korkusu
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK'yı düşme telaşı sardı. Sezon ortasında elindeki kilit oyuncuları kaybeden ve TFF'den 3 puan silme cezası alan sarı-lacivertliler sezonun bitimine 3 hafta kala hesap yapmaya başladı. Ateş hattının üstünde yer alan ve son 2 maçını kaybetmeyen Batman Petrol ile puan farkı 5 olan İzmir temsilcisini kritik maçlar bekliyor. Önce lider Çorum ile kozlarını paylaşacak İzmir ekibi ardından son sıradaki Sivas Bld ile oynayacak. Daha sonra Play-Off'u garantileyen Amed ile kapışacak Menemen'in bu karşılaşmalardan beklediği sonuçları alamazsa ligden düşme ihtimali bulunuyor. Hata yapmadan rakiplerinden toplayacağı puanlarla lige tutunmak isteyen İzmir temsilcisi, çalkantılı geçen sezonu kayıpsız kapatmak istiyor.
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