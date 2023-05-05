Menemen FK’nın düşme korkusu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK'yı düşme telaşı sardı. Sezon ortasında elindeki kilit oyuncuları kaybeden ve TFF'den 3 puan silme cezası alan sarı-lacivertliler sezonun bitimine 3 hafta kala hesap yapmaya başladı. Ateş hattının üstünde yer alan ve son 2 maçını kaybetmeyen Batman Petrol ile puan farkı 5 olan İzmir temsilcisini kritik maçlar bekliyor. Önce lider Çorum ile kozlarını paylaşacak İzmir ekibi ardından son sıradaki Sivas Bld ile oynayacak. Daha sonra Play-Off'u garantileyen Amed ile kapışacak Menemen'in bu karşılaşmalardan beklediği sonuçları alamazsa ligden düşme ihtimali bulunuyor. Hata yapmadan rakiplerinden toplayacağı puanlarla lige tutunmak isteyen İzmir temsilcisi, çalkantılı geçen sezonu kayıpsız kapatmak istiyor.

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