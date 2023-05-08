Menemen pes etmedi

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta ikinci sırada yer alan Şanlıurfa'yı mağlup eden Menemen FK, bu haftada sahasında lider Çorum FK'ya da geçit vermedi: 1-1. Çorum FK, 1-1'lik beraberlikle ayrılarak şampiyonluğunu ilan etmeyi gelecek haftaya bıraktı. Çorum FK, 36'ncı dakikada Timur'un golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. Menemen FK, 71'de penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Gençer tabelayı eşitledi: 1-1. Bu sonuçla Çorum FK 69 puana yükseldi ve bitime 2 hafta kala Bursaspor'u 4-1 yenen takipçisi Şanlıurfaspor'un 4 puan önünde yer aldı. Çorum FK, gelecek hafta maçını kazanırsa adını resmen Spor Toto 1'inci Lig'e yazdıracak. Puanını 45 yapan Menemen FK ise son 2 maç öncesi düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.

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